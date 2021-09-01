Усиление патрульной полиции возле школ организовали по Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка сегодня работали в усиленном режиме работы возле всех школ Карагандинской области. Также полицейские раздавали памятки и проводили беседы с родителями и учениками школ о соблюдении правил дорожного движения безопасности детей на улицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время подготовки к учебному году представители департамента полиции совместно с дорожными и коммунальными службами, а также с управлением образования провели свыше 400 обследований по проверке соответствия нормам безопасности дорожного движения прилегающих территорий школ региона . Об этом в прямом эфире в Facebook рассказал и.о. начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

«С 23 августа по 9 сентября в преддверии начала учебного года на территории области проводится ОПМ «Внимание! Дети!». Основная цель данного мероприятия – пропаганда безопасности детей на дорогах, а также проведение комплекса мероприятий по обучению и закреплению основных навыков безопасности на дорогах у детей и подростов. Сегодня по всей области наши сотрудники органов внутренних дел - это сотрудники ювенальной полиции, а также дорожно-постовой полиции находятся в школах, раздают учебные пособия и материалы, рассказывают детям как надо вести себя на дорогах», - рассказал Курмангали Исмагулов.

Во время подготовки к учебному году представители ДП совместно с дорожными и коммунальными службами, а также с управлением образования провели свыше 400 обследований по проверке соответствия нормам безопасности дорожного движения прилегающих территории. Было обновлено 160 дорожных знаков, 50 000 кв метров разметки, дополнительно установлено 180 погонных метров искусственных дорожных неровностей.

В свою очередь патрульные ювенальной полиции во всех регионах области провели практические занятия с детьми по повышению базовых знаний правил дорожного движения и безопасного движения на дорогах. В данных мероприятиях полицейским активно помогали школьные отряды юных инспекторов движений.

«Департаментом полиции запланированы и другие мероприятия, направленные на пропаганду предотвращения детского травматизма на дорогах. Полицейские проведут конкурсы, викторины и дополнительные занятия с учащимися по повышению знания ПДД. Ведь за время карантина и обучения в онлайн формате дети отвыкли от транспортной среды, от большого количества автомобилей и количества людей», - дополнил и.о. начальника ДП Карагандинской области.

Как сообщили полицейские, в последнее время увеличилось число велосипедистов и мотоциклистов. Многие из них не соблюдают правила дорожного движения. Стражи порядка сетуют, что все чаще выясняют, что подростки не достигшие того возраста, когда им разрешается садиться за руль некоторых двухколесных транспортных средств, раскатывают во дворах и даже на проезжей части. Также дети выезжают на дорогу без присмотра взрослых и без светоотражающих элементов на транспорте.

В этом году было зарегистрировано 29 ДТП в которых были дети. 5 детей погибли, 26 получили телесные повреждения различных степеней тяжести.

«Обучение детей правилам безопасности на дорогах – это актуальная задача не только полиции. В первую очередь это задача семьи, детского сада, школы и других общественных организаций. С каждым годом у нас увеличивается количество автомобилей и мотоциклов. Мы все стремимся в кратчайший срок добраться до места назначения. И все требуем скорости. Становясь водителем или пассажиром автомобиля, многие забывают о пешеходах, хотя большую часть времени на улицах мы и сами являемся пешеходами. Психология пешеходов противоположна психологии тех, кто на дорогах за рулем. Многое в организации порядка безопасности дорожного движения зависит от пешеходов. Все-таки дети остаются детьми, они больше проводят время на улице. Часто играют в футбол, бегают, катаются на велосипедах на проезжей части. И в считаное мгновение могут оказаться под колесами. И когда мы спрашиваем пешеходов, почему они пробежали на красный сигнал светофора, они отвечают, что не смотрели на светофор, а просто перебежали, увидев, что нет машины по близости», - добавил начальник управления дознания ДП Карагандинской области Алмаз Саламатов.