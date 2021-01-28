Усиление карантина в Алматы: госпитализировать будут всех больных коронавирусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу установлен запрет на: деятельность детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек; сезонных детских оздоровительных организаций (лагерей).

Также предусматривается обязательная госпитализация больных всех форм коронавирусной инфекции.

Разрешена работа отдельно стоящих и расположенных в крупных объектах торговли продовольственных супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек в штатном режиме при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя.

Ограничена работа крытых (продуктовых, непродуктовых) рынков до 17:00 часов, с запретом в субботние и воскресные дни, открытых (продуктовых, непродуктовых) рынков с запретом в воскресные дни, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Ограничена деятельность объектов общественного питания с 9 до 20 часов (заполняемость не более 50%, но не более 50 мест, не более 4 посадочных мест за каждым столом, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим) без проведения коллективных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Алматы вводится запрет на работу ТРЦ по выходным.

С 1 февраля также запрещена работа кинотеатров.