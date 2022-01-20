Усиление безопасности в исправительных учреждениях: ряд мер предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Андрей Лукин предлагает усилить безопасность в исправительных учреждениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Андрей Лукин, Глава государства поручил реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму в тюрьмах и недопущению его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы, где наиболее подверженная деструктивному влиянию молодежь легче формирует радикальные взгляды и убеждения.

«Следствием террористических актов является смерть мирных граждан, дестабилизация обстановки и экономический ущерб. Это, к сожалению, не обошло стороной и нашу страну. В связи с январскими трагическими событиями, повлекшими многочисленные жертвы и разрушения в республике, не только казахстанцы, но и мировое сообщество стали свидетелями террористических актов на здания акиматов, полиции, аэропорта и других стратегических объектов. Нельзя забывать, что радикализация является одной из угроз национальной безопасности Казахстана, особенно в уголовно-исполнительной системе. К сведению, на 1 января текущего года в целом по стране в уголовно-исполнительной системе содержатся более 500 лидеров и участников религиозных и террористических организаций», - рассказал Андрей Лукин, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра.

По его данным, из 64 учреждений уголовно-исполнительной системы для отбывания лишения свободы лишь девять - с покамерным содержанием, в них содержатся 18,3% от общего числа осужденных по стране.

По словам сенатора, действующие учреждения в основном все еще представляют собой здания и сооружения барачного типа 30-х - 70-х годов прошлого столетия.

Для качественного исполнения поручения Главы государства депутат предложил ряд мер.

«Первое - провести реконструкцию действующих учреждений в целях обеспечения покамерного содержания в них, прежде всего, радикально настроенных осужденных лиц. Второе - повысить эффективность охраны и уровень безопасности в исправительных учреждениях путем дооснащения оружием нелетального действия и спецсредствами, в том числе средствами радиосвязи, техническими средствами охраны, системами блокирования сотовой связи», - заявил Андрей Лукин.

На сегодня оснащенность техническими средствами охраны составляет 33%, а системами блокирования сотовой связи - 13,8%. Обеспеченность оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами радиосвязи, составляет 42%.

«Третье - проработать вопрос усиления контроля за незаконным использованием осужденными мобильных телефонов, путем оснащения досмотровым оборудованием. В настоящее время оснащенность персональным досмотровым оборудованием составляет 17%, оборудованием для досмотра груза (багажа, ручной клади) - 29%. Четвертое - предоставить руководству администрации учреждений УИС, специальных учреждений полномочий по блокированию средств связи, незаконно используемых на территории соответствующих учреждений», - предложил депутат.