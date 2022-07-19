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Усилена работа дорожно-патрульной полиции в ночное время в РК
19 Июля 2022 12:04

Усилена работа дорожно-патрульной полиции в ночное время в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будет усилена работа дорожно-патрульной полиции в ночное время. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Мураталиев в ходе подкаста на площадке ведомства в YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за прошедшие выходные случилось более 80 ДТП, в которых погибло более 20 человек. Учитывая дорожную обстановку, что на дорогах нашей страны погибают, травмируются люди, получают увечья, остаются инвалидами, Министерством внутренних дел принято решение о проведении месячника по безопасности дорожного движения. Все экипажи дорожно-патрульной службы максимально задействованы на проведении данного мероприятия. В первую очередь, проверяются транспортные средства, которые занимаются перевозками пассажиров: автобусы, микроавтобусы, минивэны, таксисты. В результате анализа дорожно-транспортных происшествий мы увидели, что, например, даже легковая автомашина, где предусмотрено всего пять сидячих мест – в одном ДТП в такой машине погибает семь-восемь человек. То есть, пять взрослых и двое-трое детей», – сказал Ж. Мураталиев.

По его словам, работа дорожно-патрульной полиции усилена в ночное время, поскольку большая часть ДТП случается именно в темное время суток. Это связано с наступлением периода отпусков, когда усиливается движение на автомобильных дорогах. Сотрудники инструктируются так, что, при остановке автомашин по различным причинам нужно проводить и разъяснительную работу, чтобы водители были внимательнее, особенно при движении в ночное время.

Ж. Мураталиев отметил, что в ряде случаев при расследовании ДТП выясняется отсутствие тормозного следа, а это означает, что водители засыпают за рулем. По такой причине за последнее время погибли восемь человек и девять получили травмы. Поэтому, полицейские при остановке транспорта обращают внимание на состояние водителей – могут ли они продолжать поездку, а также на соответствие транспорта требованиям безопасности, количество пассажиров и другие моменты.


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Автор:
Корреспондент
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