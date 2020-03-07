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Усилена ответственность за перепродажу билетов на железнодорожном транспорте

7 Марта 2020 04:10
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Усилена ответственность за перепродажу билетов на железнодорожном транспорте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усилена ответственность за перепродажу билетов на железнодорожном транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

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В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях внесены дополнения в части привлечения к административным правонарушениям, где глава 30 дополнена статьей 624-1.

«Статья 624-1. Нарушение правил организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан
1. Нарушение правил организации продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте в Республике Казахстан, совершенное в виде перепродажи, незаконной продажи проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте, а равно оказание содействия в перепродаже, незаконной продаже проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте -
влекут штраф на физических лиц в размере ста (265 100 тенге), на субъектов малого предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, -
влекут штраф на физических лиц в размере двухсот, на субъектов малого предпринимательства - в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства - в размере четырехсот, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятисот месячных расчетных показателей».
В связи с этим, казахстанцев просят приобретать железнодорожные билеты только в официальных пунктах продажи.

С 1 января 2020 года в Казахстане месячный расчетный показатель составляет 2 651 тенге


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Ключевые слова: Транспорт,
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