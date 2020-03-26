Усилен санитарный контроль на пропускных пунктах казахстанско-китайской границы в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области усилен санитарный контроль на пропускных пунктах на казахстанско-китайской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В частности, каждая фура подвергается тщательной дезинфекции, а водители проходят санитарный осмотр. Каждая заезжающая на пропускной пункт «Нур жолы» фура, как минимум два раза проходит дезинфекцию. И это только кузов машины.

Также специалисты производят тщательную обработку кабины грузового авто. Все это происходит без контакта с прибывшими.

«Если вдруг обнаруживается повышенная температура, лицо, подозреваемое на коронавирус, до приезда врачей помещается в изолятор, который у нас имеется. У нас здесь были выявлены 3 случая с повышенной температурой. Эти люди были доставлены в инфекционную больницу Панфиловского района. К счастью, в последствии у них не обнаружено коронавируса», - отметил руководитель таможенного поста «Нур жолы» Ризабек Калиаждаров.

Отмечается также, что в настоящее время на пропускном пункте имеется порядка 20 аппаратов термометрии. Кроме этого, на таможенном посту достаточно как средств защиты, так и санврачей.

«Фактов заражения и заболевания на приграничной территории не зарегистрировано. В целях недопущения болезни в районе проводится ряд мер. Казахстанская сторона международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» остается закрытой. Работа МЦПС приостановлена до особого распоряжения», - добавили в пресс-службе главы области.