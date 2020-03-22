Усилен санитарно-карантинный контроль в Восточном Казахстане
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане во всех пунктах высадки пассажиров автобусов, самолетов, железнодорожного и другого транспорта, прибывших из городов Нур-Султан и Алматы силами органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора проводился санитарно-карантинный контроль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.
Было проведено анкетирование 10416 прибывших в область пассажиров и контроль 185 единиц транспортных средств.
«Анкетирование прошли 3942 пассажира, прибывших из города Нур-Султан и 5117 пассажиров, прибывших из города Алматы. Также усилен санитарно-карантинный контроль за перемещением на государственной границе в пяти автомобильных пунктах пропуска с Российской Федерацией и двух пунктах пропуска с КНР», - пояснили в пресс-службе.
Отметим, что, лиц с симптомами коронавирусной инфекции не выявлено.
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