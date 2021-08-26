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Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном

26 Августа 2021 19:00
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Усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством по финансовому мониторингу в рамках мер по противодействию финансирования терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном. Об этом сообщил руководитель ведомства Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ».

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По информации агентства, в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.

«Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами. Для минимизации рисков всем денежным переводам с Афганистаном присвоена высокая степень риска. В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами. По требованию Агентства по финансовому мониторингу банками второго уровня и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников», - сообщили в пресс-службе агентства.


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