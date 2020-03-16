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Усилен контроль за санитарным состоянием общественного транспорта в Карагандинской области

16 Марта 2020 21:26
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Усилен контроль за санитарным состоянием общественного транспорта в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общественный транспорт Карагандинской области будет работать в обычном режиме во время ЧП. Санитарный контроль за состоянием автобусов усилится. Меры коснутся также междугородних маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Все автопарки области уже перевели на режим усиленного санитарного контроля. Автобусы обрабатывают дезинфицирующими растворами перед началом каждого рейса и после окончания. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог также рекомендовало автопаркам проводить ежедневный осмотр сотрудников. Если у них обнаружат признаки заболевания, то водителей и кондукторов могут не допустить до работы.

«Организованы санитарные посты на въездах на территорию области. Они есть в Нуринском районе, Жезказгане, Темиртау, Балхаше и два поста в Караганде. На постах будут выявлять прибывающих с признаками коронавирусной инфекции», - сообщил руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Канат Аскаров.

Он также подчеркнул, что в период действия режима чрезвычайного положения в стране жителям рекомендуют запоминать номера такси и контактные данные водителей. Это необходимо для того, чтобы в случае заражения можно было максимально быстро провести противоэпидемические мероприятия.

На время действия режима ЧП казахстанцам рекомендуют по возможности оставаться дома и воздержаться от посещений мест скопления людей.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Транспорт, Безопасность, Коронавирус,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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