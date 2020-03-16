Усилен контроль за санитарным состоянием общественного транспорта в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Общественный транспорт Карагандинской области будет работать в обычном режиме во время ЧП. Санитарный контроль за состоянием автобусов усилится. Меры коснутся также междугородних маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все автопарки области уже перевели на режим усиленного санитарного контроля. Автобусы обрабатывают дезинфицирующими растворами перед началом каждого рейса и после окончания. Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог также рекомендовало автопаркам проводить ежедневный осмотр сотрудников. Если у них обнаружат признаки заболевания, то водителей и кондукторов могут не допустить до работы.

«Организованы санитарные посты на въездах на территорию области. Они есть в Нуринском районе, Жезказгане, Темиртау, Балхаше и два поста в Караганде. На постах будут выявлять прибывающих с признаками коронавирусной инфекции», - сообщил руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Канат Аскаров.

Он также подчеркнул, что в период действия режима чрезвычайного положения в стране жителям рекомендуют запоминать номера такси и контактные данные водителей. Это необходимо для того, чтобы в случае заражения можно было максимально быстро провести противоэпидемические мероприятия.

На время действия режима ЧП казахстанцам рекомендуют по возможности оставаться дома и воздержаться от посещений мест скопления людей.