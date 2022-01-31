+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Усилен кадровый состав Проектного офиса Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

31 Января 2022 21:12
Поделиться:
Усилен кадровый состав Проектного офиса Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усилен кадровый состав Проектного офиса по обеспечению деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Проектный офис госкомиссии.

Новости по теме
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Изменился состав Национального совета общественного доверия Коронавирусом больше всего болеют неработающие и самозанятые - санврач Алматы Казахстанцы не имеют зависимости от лотереи - соцопрос

Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий была создана Указом Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 г. За истекший год проделана большая разноплановая, организационно-подготовительная работа. Для всестороннего изучения основных категорий жертв репрессий в Казахстане создано 10 Рабочих групп, 17 Региональных комиссий, с профильными группами по тематическим направлениям, разработана методология, открываются ранее закрытые фонды и материалы и сделано многое другое.

За истекший 2021 год организационно-поисковый этап пройден.

На втором этапе для обобщения и анализа собранных и поступающих материалов, использование архивов, накопленного опыта правоохранительных органов и региональных комиссий требуются более квалифицированные специалисты и ученые. Предполагается более аналитическая работа по глубокому изучению и систематизации накопленного материала. Данная работа требует беспрерывного участия и наличия соответствующих навыков и компетенций от сотрудников Проектного офиса.

В целях исполнения Указа Главы государства Премьер-Министр 14 января 2022 издал распоряжение об усилении кадрового состава Проектного офиса.

В связи с высокой степенью ответственности по исполнению задач, поставленных Главой государства перед Госкомиссией, была проведена работа по обновлению и усилению кадрового состава Проектного офиса прикомандированными сотрудниками заинтересованных государственных органов, представителями научных организаций и вузов с сохранением заработных плат и всех социальных выплат на весь период работы Госкомиссии. Прикомандирование сотрудников будет закреплено приказами первых руководителей соответствующих государственных органов и научных организаций.

31.01.2022 в г. Нур-Султан в Проектном офисе состоялось совещание, модератором выступил руководитель Проектного офиса Госкомиссии Касымов С.А., в совещании также приняли участие заместитель отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан Порубаймех В.В., директор Институт истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова Кабульдинов З.Е. и представители обновленного состава Проектного офиса. Новый состав Проектного офиса приступил к работе, согласно должностным обязанностям.



Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Изменился состав Национального совета общественного доверия
Коронавирусом больше всего болеют неработающие и самозанятые - санврач Алматы
Казахстанцы не имеют зависимости от лотереи - соцопрос
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
3 Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
4 Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
5 О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК
6 Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы
Читайте также
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 февраля
Роза Карибжанова назначена председателем Комитета культуры
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
Граждане получили развернутый ответ от Президента, почему были приняты те или иные решения – Аян Сакошев
Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
Касым-Жомарт Токаев принял чемпионку мира по шахматам Бибисару Асаубаеву
О разграбленных оружейных магазинах во время беспорядков рассказали в МВД РК
Ерболат Досаев назначен акимом города Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив