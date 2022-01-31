Усилен кадровый состав Проектного офиса Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усилен кадровый состав Проектного офиса по обеспечению деятельности Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Проектный офис госкомиссии.

Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий была создана Указом Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 г. За истекший год проделана большая разноплановая, организационно-подготовительная работа. Для всестороннего изучения основных категорий жертв репрессий в Казахстане создано 10 Рабочих групп, 17 Региональных комиссий, с профильными группами по тематическим направлениям, разработана методология, открываются ранее закрытые фонды и материалы и сделано многое другое.

За истекший 2021 год организационно-поисковый этап пройден.

На втором этапе для обобщения и анализа собранных и поступающих материалов, использование архивов, накопленного опыта правоохранительных органов и региональных комиссий требуются более квалифицированные специалисты и ученые. Предполагается более аналитическая работа по глубокому изучению и систематизации накопленного материала. Данная работа требует беспрерывного участия и наличия соответствующих навыков и компетенций от сотрудников Проектного офиса.

В целях исполнения Указа Главы государства Премьер-Министр 14 января 2022 издал распоряжение об усилении кадрового состава Проектного офиса.

В связи с высокой степенью ответственности по исполнению задач, поставленных Главой государства перед Госкомиссией, была проведена работа по обновлению и усилению кадрового состава Проектного офиса прикомандированными сотрудниками заинтересованных государственных органов, представителями научных организаций и вузов с сохранением заработных плат и всех социальных выплат на весь период работы Госкомиссии. Прикомандирование сотрудников будет закреплено приказами первых руководителей соответствующих государственных органов и научных организаций.

31.01.2022 в г. Нур-Султан в Проектном офисе состоялось совещание, модератором выступил руководитель Проектного офиса Госкомиссии Касымов С.А., в совещании также приняли участие заместитель отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан Порубаймех В.В., директор Институт истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова Кабульдинов З.Е. и представители обновленного состава Проектного офиса. Новый состав Проектного офиса приступил к работе, согласно должностным обязанностям.



