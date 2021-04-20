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Ушла из жизни вдова Чингиза Айтматова

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Апреля 2021, 16:45
Ушла из жизни вдова Чингиза Айтматова

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Умерла Мария Айтматова, вдова писателя Чингиза Айтматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

Об этом в Facebook сообщила общественный деятель, вице-президент фонда «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.

«Выражаю искренние соболезнования семье Чингиза Торекуловича Айтматова в связи с уходом супруги великого писателя Марии Урматовны Айтматовой», - написала в соцсетях Молдокматова.

Мария Урматовна родилась 13 июля в 1942 году в Чуйской области.


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