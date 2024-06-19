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    20:55, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Ушла из жизни Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова

    Торгын Тасыбекова
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Скончалась Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    В министерстве выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Торгын Тасыбековой. 

    Народная артистка Казахской ССР, обладатель ордена «Құрмет», Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова родилась в Алматинской области.

    В 1961 году окончила факультет актерского мастерства Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. В том же году была принята в актерский состав Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.

    — Она показала передовой пример почитания благородного искусства и до конца жизни неустанно служила любимому театру. Прекрасный голос актрисы, красивый образ и реалистичные персонажи навсегда останутся в народной памяти, — сообщили в пресс-службе Минкультуры.

    Теги:
    Культура Регионы Общество
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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