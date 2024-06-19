Ушла из жизни Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова

Скончалась Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В министерстве выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Торгын Тасыбековой.

Народная артистка Казахской ССР, обладатель ордена «Құрмет», Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова родилась в Алматинской области.

В 1961 году окончила факультет актерского мастерства Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. В том же году была принята в актерский состав Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.