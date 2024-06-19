Ушла из жизни Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова
Скончалась Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
В министерстве выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Торгын Тасыбековой.
Народная артистка Казахской ССР, обладатель ордена «Құрмет», Народная артистка Казахстана Торгын Тасыбекова родилась в Алматинской области.
В 1961 году окончила факультет актерского мастерства Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. В том же году была принята в актерский состав Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.
— Она показала передовой пример почитания благородного искусства и до конца жизни неустанно служила любимому театру. Прекрасный голос актрисы, красивый образ и реалистичные персонажи навсегда останутся в народной памяти, — сообщили в пресс-службе Минкультуры.