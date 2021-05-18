Ушла из жизни мать Аиды Балаевой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В возрасте 69 лет скончалась заслуженный учитель Жиланкозова Раиса Рахимжановна – мать министра информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Коллектив Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и коллектив АО «МИА «Казинформ» выражают глубокие соболезнования родным и близким министра Балаевой Аиды Галымовны в связи с безвременной кончиной Раисы Рахимжановны Жиланкозовой.