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    11:41, 18 Май 2021 | GMT +6

    Ушла из жизни мать Аиды Балаевой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В возрасте 69 лет скончалась заслуженный учитель Жиланкозова Раиса Рахимжановна – мать министра информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Коллектив Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и коллектив АО «МИА «Казинформ» выражают глубокие соболезнования родным и близким министра Балаевой Аиды Галымовны в связи с безвременной кончиной Раисы Рахимжановны Жиланкозовой.


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