Ушла из жизни известный дирижер Раиса Садыкова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скончалась известный казахстанский дирижер Раиса Садыкова. Об этом сообщается на официальной странице Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Пришли печальные вести, скончалась Садыкова Раиса Кудайбергеновна. Долгие годы она была дирижером ГАТОБ им.Абая, вела оперные, балетные и множество детских спектаклей. Коллеги вспоминают ее потрясающий характер и невероятную любовь к своему делу», - говорится в сообщении.

Как рассказали в театре, Раиса Кудайбергеновна Садыкова - первая казашка, ставшая профессиональным дирижером. Уроженка Алматинской области, она окончила Алматинское музыкальное училище, Алматинскую консерваторию (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы), Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.Римского-Корсакова.

Работала в 1964-1975 годы артисткой Казахского национального инструментального оркестра.

Затем долгие годы была дирижером Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Коллеги назвали РаисуСадыкову профессионалом с большой буквы и человеком с огромным сердцем.