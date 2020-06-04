Ушла из жизни известный дирижер Раиса Садыкова
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скончалась известный казахстанский дирижер Раиса Садыкова. Об этом сообщается на официальной странице Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая в Facebook, передает МИА «Казинформ».
«Пришли печальные вести, скончалась Садыкова Раиса Кудайбергеновна. Долгие годы она была дирижером ГАТОБ им.Абая, вела оперные, балетные и множество детских спектаклей. Коллеги вспоминают ее потрясающий характер и невероятную любовь к своему делу», - говорится в сообщении.
Как рассказали в театре, Раиса Кудайбергеновна Садыкова - первая казашка, ставшая профессиональным дирижером. Уроженка Алматинской области, она окончила Алматинское музыкальное училище, Алматинскую консерваторию (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы), Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.Римского-Корсакова.
Работала в 1964-1975 годы артисткой Казахского национального инструментального оркестра.
Затем долгие годы была дирижером Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.
Коллеги назвали РаисуСадыкову профессионалом с большой буквы и человеком с огромным сердцем.
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