Ушла из жизни известная айтыскер Ханша Раисова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ушла из жизни многократный призер республиканского айтыса акынов, почетный гражданин Алматинской области Ханша Раисова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лауреат Международной премии ЮНЕСКО, преподаватель школы акынов Ханша Мусабаевна родилась 5 октября 1956 года в селе Коныр Капальского района Алматинской области.

С 1989 года начала участвовать в поэтических конкурсах различного уровня.

Она была обладательницей гран-при республиканского айтыса, организованного обществом «Қазақ тілі» (1990), завоевала ІІІ место в международном айтысе, посвященном 150-летию Абая (1995).

Неоднократно становилась обладательницей специальных премий на айтысах, прошедших в КНР, России, Узбекистане, а также в масштабах области.

Стоит отметить, что визит Ханши Раисовой в Китай в 1995 году стал одним из запоминающимся в сфере искусства.

В ходе поездки айтыскер встретилась на сцене с известным акыном Курманбеком Зейтингазыулы в китайском городе Кульджа. Данное состязание акынов среди народа прозвали как айтыс «Курманбека и Ханши».