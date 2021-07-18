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    19:34, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Ушла из жизни известная айтыскер Ханша Раисова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ушла из жизни многократный призер республиканского айтыса акынов, почетный гражданин Алматинской области Ханша Раисова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Лауреат Международной премии ЮНЕСКО, преподаватель школы акынов Ханша Мусабаевна родилась 5 октября 1956 года в селе Коныр Капальского района Алматинской области.

    С 1989 года начала участвовать в поэтических конкурсах различного уровня.

    Она была обладательницей гран-при республиканского айтыса, организованного обществом «Қазақ тілі» (1990), завоевала ІІІ место в международном айтысе, посвященном 150-летию Абая (1995).

    Неоднократно становилась обладательницей специальных премий на айтысах, прошедших в КНР, России, Узбекистане, а также в масштабах области.

    Стоит отметить, что визит Ханши Раисовой в Китай в 1995 году стал одним из запоминающимся в сфере искусства.

    В ходе поездки айтыскер встретилась на сцене с известным акыном Курманбеком Зейтингазыулы в китайском городе Кульджа. Данное состязание акынов среди народа прозвали как айтыс «Курманбека и Ханши».


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