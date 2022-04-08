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    10:14, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Ушла из жизни экс-министр образования и науки Шамша Беркимбаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В возрасте 79 лет ушла из жизни бывший министр образования и науки Шамша Беркимбаева. О смерти известного педагога страны сообщил глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Шамша Копбаевна родилась 10 октября 1942 года в поселке имени Кирова Каскеленского района Алма-Атинской области.

    В 2002-2003 годах была министром науки и образования Республики Казахстан, с 2003 по 2011 год занимала пост ректора Казахского государственного женского педагогического университета. Шамша Беркимбаева внесла большой вклад в развитие сферы образования и воспитания, в подготовку будущих педагогов.

    «С большим прискорбием получил известие о том, что сегодня ушла из жизни экс-министр образования и науки Беркимбаева Шамша Копбаевна. Свой трудовой путь она начинала сельским учителем. В разные годы являлась директором школы, секретарем Комитета партии Алматинской области, заместителем министра образования, первым секретарем посольства Казахстана в Кыргызстане, руководителем Управления образования Алматинской области, а также депутатом Сената Парламента Казахстана. Долгие годы она была ректором КазНацЖенПУ.

    Кандидат педагогических наук, доцент, академик Шамша Копбаевна внесла большой вклад в развитие образования и науки в нашей стране», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook.

    «Шамша Копбаевна уделяла особое внимание развитию сельских школ и созданию условий для поддержки одаренных детей. Во время рабочих встреч Шамша Копбаевна всегда делилась со мной своим опытом и советами, всегда следила за нововведениями в нашей сфере. Уход корифея отечественного образования и науки - невосполнимая утрата. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Шамши Копбаевны», - выразил министр.

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