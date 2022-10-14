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Ушла из жизни бывший главный редактор газеты «Казахстанская правда» Татьяна Костина
14 Октября 2022, 11:56

Ушла из жизни бывший главный редактор газеты «Казахстанская правда» Татьяна Костина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Татьяна Васильевна Костина - талантливый казахстанский журналист, главный редактор газеты «Казахстанская правда» (2003-2017). Ей было 67 лет, передает МИА «Казинформ».

Татьяна Костина - обладатель ордена «Курмет», медали «За труд и доблесть», медали «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», лауреат премии «Нұр Сұңқар».

Редакция МИА «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Костиной.


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