14 Октября 2022, 11:56
Ушла из жизни бывший главный редактор газеты «Казахстанская правда» Татьяна Костина
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Татьяна Васильевна Костина - талантливый казахстанский журналист, главный редактор газеты «Казахстанская правда» (2003-2017). Ей было 67 лет, передает МИА «Казинформ».
Татьяна Костина - обладатель ордена «Курмет», медали «За труд и доблесть», медали «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», лауреат премии «Нұр Сұңқар».
Редакция МИА «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Костиной.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное