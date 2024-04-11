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    07:28, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Ущипнувшего ребенка воспитателя оштрафовали в Акмолинской области

    детсад дети
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    За телесные повреждения, причиненные 5-летнему ребенку, воспитательница одного из детских садов города Атбасара заплатит штраф, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акмолинского областного суда, воспитатель детского сада ущипнула 5-летнего малыша и причинила ему легкий вред здоровью — ч.1 ст. 73-1 Кодекса об административных правонарушениях.

    — Вина М. подтверждена ее признательными показаниями, заявлением представителей ребенка о принятии мер в отношении М., заключением эксперта об обнаружении телесного повреждения у ребенка в виде кровоподтека и другими материалами дела, — сообщили в атбасарском районном суде.

    Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и наличие двоих несовершеннолетних детей. Из-за последнего обстоятельства невозможно назначить в качестве наказания арест. Отягчающее обстоятельство — совершение правонарушения в отношении малолетнего ребенка.

    Атбасарский районный суд взыскал с воспитателя штраф в размере 15 МРП.

    — Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес руководства отдела образования района, которым довел до сведения о факте допущенного нарушения воспитателем детского сада, и обратил внимание на недопущение подобного впредь со стороны других работников дошкольных и школьных учреждений, — добавили в ведомстве.

    На показательный судебный процесс были приглашены сотрудники детских дошкольных учреждений города Атбасара.

    Теги:
    Насилие над детьми Детсады Регионы Казахстана Дети Суды Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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