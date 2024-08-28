Ущерб в 47 млн тенге: детсады в Мангистауской области получали деньги за детей, которые их не посещали

Органы прокуратуры Мангистауской области проводят проверки дошкольных образовательных организаций. В результате установлены нарушения в области санитарных норм, пожарной безопасности, трудового законодательства, образовательной и медицинской деятельности. Об этом передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по завершенным проверкам возбуждены около 600 административных дел, наложены штрафы на общую сумму свыше 100 млн тенге.



Также установлено, что 15 детскими садами (из них 3 государственных и 12 — частных) причинен ущерб государству в размере 72,2 млн тенге.



— В частности, 12 частных детских садов необоснованно получили 47 млн тенге из государственного бюджета за детей, которые фактически не посещали эти организации. По этим случаям начато досудебное расследование по ст. 190 Уголовного кодекса, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, выявлены факты хищения денежных средств бухгалтерами трех государственных детских садов на сумму 25 млн тенге, по которым начаты два досудебныхрасследования по ст. 189 УК (хищение).



