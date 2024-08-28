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    11:39, 28 Август 2024 | GMT +6

    Ущерб в 47 млн тенге: детсады в Мангистауской области получали деньги за детей, которые их не посещали

    детсад
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Органы прокуратуры Мангистауской области проводят проверки дошкольных образовательных организаций.  В результате установлены нарушения в области санитарных норм, пожарной безопасности, трудового законодательства, образовательной и медицинской деятельности. Об этом передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по завершенным проверкам возбуждены около 600 административных дел, наложены штрафы на общую сумму свыше 100 млн тенге.

    Также установлено, что 15 детскими садами (из них 3 государственных и 12 — частных) причинен ущерб государству в размере 72,2 млн тенге.

    — В частности, 12 частных детских садов необоснованно получили 47 млн тенге из государственного бюджета за детей, которые фактически не посещали эти организации. По этим случаям начато досудебное расследование по ст. 190 Уголовного кодекса, — сообщили в прокуратуре.

    Кроме того, выявлены факты хищения денежных средств бухгалтерами трех государственных детских садов на сумму 25 млн тенге, по которым начаты два досудебныхрасследования по ст. 189 УК (хищение).

    Теги:
    Детсады Закон и право Регионы Казахстана Регионы Прокуратура Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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