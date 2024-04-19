Из Турции в Казахстан доставлен подозреваемый в экономической контрабанде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске — с целью ареста и экстрадиции. Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.

Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли драгоценный металл — золото с территории Республики Казахстан в Турецкую Республику. Мужчина задержан по инициативе департамента полиции на транспорте. Он депортирован и помещен под стражу в Алматы.





