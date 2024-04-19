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    21:08, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Ущерб свыше 56 млн тенге — подозреваемого в контрабанде золота доставили из Турции в Казахстан

    Ущерб свыше 56 млн тенге — подозреваемого в контрабанде золота доставили из Турции в Казахстан
    Фото: Polisia.kz

    Из Турции в Казахстан доставлен подозреваемый в экономической контрабанде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске  — с целью ареста и экстрадиции. Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.

    Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли драгоценный металл — золото с территории Республики Казахстан в Турецкую Республику. Мужчина задержан по инициативе департамента полиции на транспорте. Он депортирован и помещен под стражу в Алматы.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Турция Регионы Казахстана Регионы Полиция Интерпол Контрабанда КНБ МИД РК Розыск Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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