Ущерб от землетрясения в центральной Японии может достигнуть $17,6 млрд

В четверг правительство Япониизаявило, что ущерб инфраструктуре от мощного землетрясения может достигнуть суммы в 2,6 трлн иен ($17,6 млрд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

В результате землетрясения были разрушены дома, отключены электричество и вода, что повлияло на поставки и местный туризм.

По данным Кабинета министров, ущерб домам, дорогам, портам и другой инфраструктуре оценивается между 1,1 и 2,6 трлн иен в пострадавших от стихийных бедствий префектурах Исикава, Тояма и Ниигата.

Ущерб жилым объектам оценивается примерно на 400-900 млрд иен; нежилым зданиям, таким как фабрики и офисы на 200-400 млрд иен; а общественной инфраструктуре, такой как дороги, водопроводы и портовые сооружения на 500-1,3 трлн иен.

Согласно данным, наиболее пострадавшие районы состоят из множества деревянных домов, которые были построены по устаревшим сейсмическим стандартам.