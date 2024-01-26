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    23:00, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Ущерб от землетрясения в центральной Японии может достигнуть $17,6 млрд

    Япония
    Фото: Kyodo

    В четверг правительство Япониизаявило, что ущерб инфраструктуре от мощного землетрясения может достигнуть суммы в 2,6 трлн иен ($17,6 млрд), передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    В результате землетрясения были разрушены дома, отключены электричество и вода, что повлияло на поставки и местный туризм.

    По данным Кабинета министров, ущерб домам, дорогам, портам и другой инфраструктуре оценивается между 1,1 и 2,6 трлн иен в пострадавших от стихийных бедствий префектурах Исикава, Тояма и Ниигата.

    Ущерб жилым объектам оценивается примерно на 400-900 млрд иен; нежилым зданиям, таким как фабрики и офисы на 200-400 млрд иен; а общественной инфраструктуре, такой как дороги, водопроводы и портовые сооружения на 500-1,3 трлн иен.

    Согласно данным, наиболее пострадавшие районы состоят из множества деревянных домов, которые были построены по устаревшим сейсмическим стандартам.

    Теги:
    Япония Землетрясение Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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