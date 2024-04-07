Ущерб от паводков будет возмещен в короткие сроки – акимат Акмолинской области

Для подсчета ущерба, нанесенного паводками в Акмолинской области, создана специальная комиссия. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сегодня паводковая ситуация в Акмолинской области находится под контролем. Образовательные и социальные объекты работают в штатном режиме. Существует риск выхода из русла рек Жабай, Нура, Есиль и Колутон. В целях предотвращения риска на 64 участках рек проводятся ледокольные работы. Охвачены населенные пункты 4 районов области, а также Аршалынского, Ерементауского, Целиноградского и Шортандинского районов под Астаной. Уровень реки Кылшакты в городе Кокшетау постепенно поднимается до 2 метров. Опасный уровень составляет 1,2 метра, в результате чего затоплены территории вдоль побережья, - сказал Ельдос Рамазанов.

По словам заместителя акима области, в рамках исполнения поручения Президента приняты дополнительные меры по снижению опасности для жителей и их имущества.

- Были построены защитные валы длиной 32 километра. Среди них более 16 километров земляных валов возведено в регионах вблизи Астаны. Укреплено 18-километровое побережье водных объектов. Для подсчета ущерба, нанесенного наводнением, создана специальная комиссия. Ущерб будет возмещен в кратчайшие сроки. Сейчас из Астанинского водохранилища спускается 350 кубометров воды в секунду, - добавил он.

Отмечено, что для борьбы с паводками в Акмолинской области мобилизовано 2,5 тыс. человек и более 1 тысячи техники.