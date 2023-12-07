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    01:25, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Ущерб на $4,7 млн нанесли нелегальные майнинг-фермы в Узбекистане

    Ўзбекистонда йил бошидан буён 26 та майнинг ферма фош қилинди
    Фото: istockphoto.com

    В Узбекистане с начала года обнаружено 26 нелегальных майнинговых ферм, которые нанесли государству ущерб на 58,2 млрд сумов ($4,7 млн), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, в ходе мероприятий по контролю за деятельностью потребителей, незаконно использующих электроэнергию, с начала года выявлено 26 случаев незаконного майнинга.

    - В результате действий майнеров расхищено 29 млн кВт/ч электроэнергии, что эквивалентно месячному потреблению 145 тысяч домохозяйств. Ущерб от действий таких ферм государству оценивается в 58,2 млрд сумов. В отношении 29 лиц возбуждены уголовные дела, - сообщило ведомство.

    В Генпрокуратуре предупредили, что за создание незаконных майнинг-ферм и хищение электричества в особо крупном размере предусмотрено уголовное наказание по статье 169 (кража в особо крупном размере) со сроком лишения свободы от 8 до 15 лет.

    Теги:
    Узбекистан Майнинг Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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