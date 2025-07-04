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    11:54, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Ущерб на 33 млрд тенге: участников преступной группы осудили в Алматы

    Участников преступной группы осудили в Алматы, передает агентство Кazinform.

    Суд
    Фото: Kazinform

    Проведенной прокуратурой города Алматы проверкой установлены факты перемещения товаров через таможенную границу с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. 

    — По собранным материалам зарегистрирован ряд уголовных дел, где подозреваемыми проходили руководители компаний «уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере».

    Общая сумма ущерба, причиненного государству за период осуществления противоправной деятельности, составила более 33 миллиардов тенге, — сообщили в прокуратуре.

    Согласно приговору суда обвиняемые признаны виновными по статьям 216, 234 Уголовного кодекса.

    Виновным лицам назначены различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет, с конфискацией имущества в доход государства.

    Апелляционной инстанцией приговор оставлен в силе.


    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Борьба с преступностью Прокуратура Алматы Ущерб
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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