Ущерб на 33 млрд тенге: участников преступной группы осудили в Алматы

Проведенной прокуратурой города Алматы проверкой установлены факты перемещения товаров через таможенную границу с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

— По собранным материалам зарегистрирован ряд уголовных дел, где подозреваемыми проходили руководители компаний «уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере».



Общая сумма ущерба, причиненного государству за период осуществления противоправной деятельности, составила более 33 миллиардов тенге, — сообщили в прокуратуре.

Согласно приговору суда обвиняемые признаны виновными по статьям 216, 234 Уголовного кодекса.



Виновным лицам назначены различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет, с конфискацией имущества в доход государства.



Апелляционной инстанцией приговор оставлен в силе.





