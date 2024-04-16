Ущерб на 1,6 млрд тенге: в Астане пресекли деятельность мошенников

Полиция Астаны пресекла деятельность мошенников, которые оформляли автокредиты на доверчивых граждан, а также перепродавали залоговые автомобили в Россию без согласия владельцев и банков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Полиция установила, что в Астане и других регионах Казахстана действовала группа мошенников из трех человек. Жертвами стали 115 граждан. Общая сумма ущерба составила около 1,6 млрд тенге.

В полиции предупредили, что гражданам важно быть внимательным к подозрительным запросам, ссылкам и предложениям в интернете, а также использовать надежные пароли и безопасные соединения.

В начале апреля 2024 года заместитель начальника управления полиции района Сарыарка города Астаны Жасулан Жакай сообщил, что основной схемой мошенников являются звонки от имени сотрудников службы безопасности банков либо правоохранительных органов с использованием искусственного интеллекта, продажа товаров и услуг в социальных сетях и на торговых площадках, использование фишинговых сайтов, инвестирование в криптовалюту, ценные бумаги и неправомерный доступ к аккаунту мессенджера WhatsApp.

Ранее в Национальном банке предупредили казахстанцев об участившихся случаях мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных документов частных судебных исполнителей, сформированных в рамках судебных производств и решений.

Как сообщили в Нацбанке, злоумышленники с целью хищения денежных средств, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан открытых и застрахованных счетов физических лиц в Национальном банке. При этом под предлогом осуществления денежных выплат и компенсаций, как потерпевшей стороне, предлагается внести страховой взнос, который впоследствии якобы будет покрыт из средств Национального банка.