    В Актюбинской области раскрыта схема фиктивной регистрации грузовиков на 740 млн тенге

    В Актюбинской области раскрыта преступная группа, которая незаконно ставила на учет грузовики, используя поддельные документы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Кадр из видео

    Участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему «Автопоиск», осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи).

    Регистрация проводилась на территории Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур.

    Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.

    Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Досудебное расследование продолжается.

    В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    АФМ Авто Актюбинская область
    Аружан Сердалина
