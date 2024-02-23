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    09:29, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Ущерб 449 млн тенге — экс-сотрудник ЦОН Кокшетау незаконно ставил на учет авто

    деньги
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Ущерб почти на 449 млн тенге причинили сотрудники ЦОН Кокшетау, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу. 

    Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа города Кокшетау филиала «Правительства для граждан».

    Расследование дела окончено департаментом АФМ по Акмолинской области.

    Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

    Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит.

    Касательно регистрации автомобилей из-за рубежа по поддельным документам в Кокшетау в НАО  «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили, что мероприятия по выявлению мошеннической схемы были проведены правоохранительными органами совместно со службой безопасности центрального аппарата госкорпорации.

    В мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности спецЦОНа города Кокшетау службой безопасности были выявлены факты регистрации транспортных средств по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор.

    Соответствующие материалы были направлены в правоохранительные органы, с которыми были впоследствии были проведены совместные мероприятия. НАО «Государственная корпорация  «Правительство для граждан» разместила информацию о факте в СМИ еще 12 сентября 2023 года.

    — Госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. Служба безопасности на постоянной основе проводит внутренние проверки для выявления нарушений. Если они выявляются, все собранные материалы передаются в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, — отметили в филиале «Правительства для граждан».

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Транспорт АФМ Кокшетау
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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