Ущерб почти на 449 млн тенге причинили сотрудники ЦОН Кокшетау, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа города Кокшетау филиала «Правительства для граждан».

Расследование дела окончено департаментом АФМ по Акмолинской области.

Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге.



Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит.

Касательно регистрации автомобилей из-за рубежа по поддельным документам в Кокшетау в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили, что мероприятия по выявлению мошеннической схемы были проведены правоохранительными органами совместно со службой безопасности центрального аппарата госкорпорации.

В мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности спецЦОНа города Кокшетау службой безопасности были выявлены факты регистрации транспортных средств по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор.

Соответствующие материалы были направлены в правоохранительные органы, с которыми были впоследствии были проведены совместные мероприятия. НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» разместила информацию о факте в СМИ еще 12 сентября 2023 года.