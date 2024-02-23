Ущерб 449 млн тенге — экс-сотрудник ЦОН Кокшетау незаконно ставил на учет авто
Ущерб почти на 449 млн тенге причинили сотрудники ЦОН Кокшетау, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа города Кокшетау филиала «Правительства для граждан».
Расследование дела окончено департаментом АФМ по Акмолинской области.
Установлено, что на учет было незаконно поставлено 68 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.
Причиненный ущерб государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию составил почти 449 млн тенге.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК распространению не подлежит.
Касательно регистрации автомобилей из-за рубежа по поддельным документам в Кокшетау в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили, что мероприятия по выявлению мошеннической схемы были проведены правоохранительными органами совместно со службой безопасности центрального аппарата госкорпорации.
В мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности спецЦОНа города Кокшетау службой безопасности были выявлены факты регистрации транспортных средств по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор.
Соответствующие материалы были направлены в правоохранительные органы, с которыми были впоследствии были проведены совместные мероприятия. НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» разместила информацию о факте в СМИ еще 12 сентября 2023 года.
— Госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. Служба безопасности на постоянной основе проводит внутренние проверки для выявления нарушений. Если они выявляются, все собранные материалы передаются в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, — отметили в филиале «Правительства для граждан».