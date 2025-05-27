Топ-менеджер «Казатомпрома» осужден за продажу урана по заниженной цене

Как установлено в ходе следствия и судебного разбирательства, в 2021 году осужденный, используя свое служебное положение в целях извлечения выгод для себя и организации, заключил три краткосрочных договора на реализацию урана по заниженной цене. Эти контракты были оформлены по истечении предусмотренного двухмесячного срока, что привело к ущербу государству в особо крупном размере — 16,5 млрд тенге.

Впоследствии, в 2021–2022 годах, он заключил еще десять договоров по продаже урана по цене ниже среднерыночной на дату подписания. Ущерб от этих сделок составил 3,6 млрд тенге.

По вышеуказанным 13 контрактам бывший главный директор получил вознаграждение на сумму около 9 млн тенге.

В итоге суд приговорил бывшего топ-менеджера «Казатомпрома» к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Также он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе. Кроме того, суд постановил внести представление Президенту о лишении его государственной награды — медали «Ерен еңбегі үшін».

Ранее Главе государства представили новую стратегию развития «Казатомпрома» на 2025–2034 годы.

На сколько лет хватит запасов урана в мире — в материале агентства Kazinform.