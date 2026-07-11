Ущелье Шах-Шах: как до наших дней сохранилось наследие эпохи динозавров

Прошлой осенью в ущелье Шах-Шах, расположенном в 90 км к северу от районного центра Кармакшинского района Кызылординской области, были обнаружены останки древнего животного. По предварительным данным археологов, найденные кости могут принадлежать динозавру, жившему в меловом периоде мезозойской эры.

Ископаемые остатки позвоночных животных, относящиеся к меловому периоду, обнаружены в ряде континентальных стратиграфических слоев на территории страны.

Фото: Кызылординский областной историко-краеведческий музей

— Среди них наиболее известной и всесторонне изученной является формация Бозтобе, протянувшаяся на сотни километров к северо-востоку от Аральского моря. В 1956 году российские палеонтологи К. В. Никифорова и Н. А. Константинова в ущелье Шах-Шах, расположенном в пределах формации Бозтобе, впервые собрали ископаемые остатки позвоночных животных, в том числе черепах, крокодилообразных рептилий и динозавров. В 1957 году экспедиция Палеонтологического института АН СССР под руководством А. К. Рождественского провела в Шах-Шахе масштабные раскопки. В 1961–1964 годах исследования территории Шах-Шаха были продолжены под руководством сотрудника Института зоологии в Алматы Т. Нурымова. В 1977 году палеонтолог П. В. Шилин открыл местонахождение Аккорган к северу от Шах-Шаха. Позднее Л. А. Несов выявил в формации Бозтобе несколько новых местонахождений позвоночных животных, в том числе Бореойнак, Байбише и Егизкара. В 1980 и 1982 годах в формации Жеркиндик были обнаружены первые остатки позвоночных животных в местонахождении Тулкили. Дополнительные ископаемые остатки позвоночных животных, включая образцы микрофауны, были собраны в ходе казахстанско-американской экспедиции в 1995 году. В 2012 году экспедиция, организованная Зоологическим институтом РАН в Санкт-Петербурге, пополнила коллекцию новыми образцами. Кроме того, в 2007 и 2012 годах в местонахождениях Шах-Шах и Тулкили были проведены масштабные работы по промывке и просеиванию осадочных пород (screen-washing), в результате которых были обнаружены многочисленные остатки микрофауны, в том числе древних млекопитающих, — рассказал научный секретарь областного историко-краеведческого музея Асхат Сайлау.

Фото: Кызылординский областной историко-краеведческий музей

В 1968 году советский палеонтолог Анатолий Рождественский сделал сенсационное открытие в ущелье Шах-Шах, расположенном неподалеку от ущелья Бозтобе на северо-востоке Аральского моря в Кызылординской области.

Здесь были обнаружены кости динозавра, относящиеся к меловому периоду мезозойской эры, а именно к границе сантонского и кампанского ярусов.

Фото: Кызылординский областной историко-краеведческий музей

— Среди найденных остатков сохранились главным образом задняя половина черепа (без нижней челюсти), а также отдельные кости скелета, в частности плечевая кость, тазовые кости и кости конечностей. Эта археологическая находка в свое время стала настоящей сенсацией. Как уже говорилось, речь шла о ранее неизвестном науке виде динозавра. Именно поэтому ученые дали ему название «аралозавр» (Aralosaurus tuberiferus). Находка, обнаруженная в районе Аральского моря, вошла в научный оборот под названием «гигантская ящерица Аральского моря». Аралозавр относится к семейству гадрозаврид (Hadrosauridae) и является растительноядным динозавром. По оценкам ученых, его длина составляла около 8-10 м, а высота — 3-4 м. Особенность строения его черепа заключается в наличии полых выростов в области носовой части. Предполагается, что они могли использоваться для издания звуков или во время брачных ритуалов. Судя по сохранившимся фрагментам костей, этот динозавр был одним из самых ранних представителей подсемейства ламбеозаврин (Lambeosaurinae), — сказал краевед.

Фото: Кызылординский областной историко-краеведческий музей

Сегодня в музее представлены реконструкция аралозавра, а также найденные в палеонтологическом комплексе Шах-Шах остатки древних животных и растений возрастом 93-86 млн лет.

Специалисты надеются, что палеонтологический комплекс Шах-Шах станет новым направлением научного туризма.

— В дальнейшем мы планируем создать на этом месте исторический парк. Для этого необходимо участие Министерства культуры и информации, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства нашей страны.

Фото: Кызылординский областной историко-краеведческий музей

Ученые, исследовавшие найденные экспонаты, установили, к какому периоду они относятся, и сделали соответствующие выводы. Этот комплекс и сегодня получает высокую оценку ученых со всего мира. Мы рассчитываем, что специалисты будут специально приезжать сюда для проведения научных исследований. Поэтому надеемся, что в будущем это место превратится в туристический центр, который будет регулярно посещать большое количество людей, — сказал Асхат Сайлау.

В сентябре этого года в рамках международного сотрудничества планируется организовать совместную экспедицию ученых Казахстана и США в палеонтологический комплекс Шах-Шах. Ожидается, что в ней также примут участие сотрудники музея.

Фото: Кызылординский областной историко-краеведческий музей