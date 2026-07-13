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    Ущелье Проходное временно закрыли в Алматы

    Ущелье Проходное в урочище Алма-Арасан будет закрыто для посещения с 13 по 17 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ущелье Проходное временно закрыли в Алматы. Урочище Алма-Арасан
    Фото: акимат Алматы

    Об этом сообщили в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке.

    Ограничения введены в связи с проведением работ по укреплению скальных склонов.

    Посетителей просят учитывать это при планировании походов и выбирать альтернативные маршруты.

    Ущелье Проходное расположено в 16 километрах от Алматы, является одним из самых популярных мест для отдыха и горного туризма. Здесь находятся Большое Алматинское озеро, Большой Алматинский пик и Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория. Урочище Алма-Арасан также известно радоновыми термальными источниками, где с 1931 года работает бальнеологический курорт.

    Напомним, весной прошлого года на термальных источниках «Алма-Арасан» в ущелье Проходное из-за проливного дождя произошел камнепад.

    Туризм Горы Природа Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор