Ущелье Проходное временно закрыли в Алматы

Ущелье Проходное в урочище Алма-Арасан будет закрыто для посещения с 13 по 17 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке.

Ограничения введены в связи с проведением работ по укреплению скальных склонов.

Посетителей просят учитывать это при планировании походов и выбирать альтернативные маршруты.

Ущелье Проходное расположено в 16 километрах от Алматы, является одним из самых популярных мест для отдыха и горного туризма. Здесь находятся Большое Алматинское озеро, Большой Алматинский пик и Тянь-Шаньская астрономическая обсерватория. Урочище Алма-Арасан также известно радоновыми термальными источниками, где с 1931 года работает бальнеологический курорт.

Напомним, весной прошлого года на термальных источниках «Алма-Арасан» в ущелье Проходное из-за проливного дождя произошел камнепад.