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Ушел в отставку замакима Атырауской области
4 Августа 2022 14:03

Ушел в отставку замакима Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Всего два заместителя остались у акима Атырауской области. Свой кабинет покинул Кайрат Бекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, заместитель акима региона Серика Шапкенова Кайрат Бекенов уволился по собственному желанию. Он курировал автомобильные дороги, строительство и ЖКХ. В должности заместителя акима проработал 1,5 года.

Таким образом, в настоящее время у главы региона остались два заместителя. До этого были сокращены штатные единицы двух заместителей акима области - Серика Айдарбекова и Наримана Таушова.

До назначения в Атыраускую область Кайрат Бекенов работал заместителем акима Актюбинской области.


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