Ушел после занятий и не вернулся: подростка разыскивают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полиция Костанайской области разыскивает без вести пропавшего 13-летнего мальчика, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 сентября 2021 около 11.00 часов Рустам Ташмагамбетов со школьных занятий ушел и до настоящего времени не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних, - сообщили в полиции. - В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Ориентирован весь личный состав полиции области. К поискам подключены волонтеры».

Приметы мальчика: рост 152 см, азиатской внешности, плотного телосложения, волосы короткие черного цвета, глаза темно-карие. Был одет в рубашку бордового цвета, брюки синие, туфли темно-коричневого цвета.

Всем, кому, что-либо известно о местонахождении подростка, полиция просит сообщить по телефону «102».