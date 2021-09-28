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    12:15, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ушел после занятий и не вернулся: подростка разыскивают в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полиция Костанайской области разыскивает без вести пропавшего 13-летнего мальчика, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 сентября 2021 около 11.00 часов Рустам Ташмагамбетов со школьных занятий ушел и до настоящего времени не вернулся. Мальчик проживал в центре адаптации несовершеннолетних, - сообщили в полиции. - В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Ориентирован весь личный состав полиции области. К поискам подключены волонтеры».

    Приметы мальчика: рост 152 см, азиатской внешности, плотного телосложения, волосы короткие черного цвета, глаза темно-карие. Был одет в рубашку бордового цвета, брюки синие, туфли темно-коричневого цвета.

    Всем, кому, что-либо известно о местонахождении подростка, полиция просит сообщить по телефону «102».


    Теги:
    Костанайская область Главная Общество для mail.ru Правоохранительные органы
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