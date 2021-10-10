Ушел из жизни выдающийся детский хирург Нурлан Ахпаров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни выдающийся врач-детский хирург, доктор медицинских наук, Академик Европейской академии наук, заведующий отделением хирургии Научного центра педиатрии и детской хирургии Ахпаров Нурлан Нуркинович, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщили коллектив и руководство Научного центра педиатрии и детской хирургии в Facebook.

«Это большая потеря не только для нас, это невосполнимая потеря для всего Казахстана», - говорится в тексте соболезнования родным и близким Ахпарова Н.Н от его коллег.

Ахпаров Нурлан Нуркинович в области медицины работал более 40 лет. Из них более 28 лет работал в Научном центре педиатрии и детской хирургии. За эти годы он провел более 10 000 операций, дал вторую жизнь многим детям. Ахпаров Н.Н. впервые внедрил 21 вид операций в Республике Казахстан. Нурлан Нуркинович опубликовал около 300 научных работ, в том числе и в международных рецензируемых журналах. Автор - трёх монографий,

21-предпатентов на изобретение и трех рационализаторских предложений.

Под его руководством защищена одна докторская и две кандидатские диссертации. Он участвовал в различных научных форумах (Россия, Германия, Турция, США, Италия, Франция). Являлся с 2007 года почётным профессором Cincinnati Children’s Hospital Medical Center США, с 2007 года - член Европейской академии естественных наук. В 2016 году был награждён медалью имени Роберта Коха, в 2017 году орденом Александра III за вклад в науку.

Одним из первых он проходил стажировки по общей хирургии (г. Нью-Йорк, США, 2004), по детской колопроктологии (г. Цинцинати, США, 2006), а также по усвоению ультразвукового скальпеля (г. Москва), по лапороскопической хирургии (г. Санкт-Петербург).

Н.Ахпаров после стажировки в США первым в СНГ стал делать операции на аноректальной зоне (доброкачественные и злокачественные новообразования органов брюшной полости). В России такие операции были внедрены только через полтора года после Казахстана.

Нурлан Ахпаров в 2018 году за вклад в медицинскую науку награжден орденом Александра III Европы. Эту награду по всему миру получили только 17 человек. Высокая награда была вручена на Европейском конгрессе «EuroMedica-2018» (Hannover, Deutschland).

В 2008 году Нурлан Нуркинович за заслуги в медицине и науке стал лауреатом республиканской премии «Ильхам» Клуба меценатов Казахстана, в 2009 году за безупречный труд и добросовестный труд стал лауреатом премии «Халық батыры». Квалифицированный хирург также был награжден знаком «Отличник здравоохранения Республики Казахстан» (2005), «Лучший сотрудник», «Лучший ученый» и обладатель многочисленных наград. Он Почетный профессор американской клиники «Цинцинати чилдренс».

Являлся членом редакционных коллегий журналов: Педиатрия и детская хирургия Казахстана; Здравоохранение Таджикистана; с 2018 года - American Journal of Pediatrics; с 2019- Archiv EVRO MEDICA.

В 1994 году Нурлан Нуркинович под руководством академика Камала Ормантаева открыл отделение хирургии. С этого года по настоящее время заведовал отделением детской хирургии.

Как отмечают его коллеги, Нурлана Нуркиновича хорошо знают, уважают и любят во всех регионах нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Высокие достижения в медицине и в науке были результатом неустанного трудолюбия, щедрости души, любви к детям и к своей профессии. Он активно разрабатывал и реализовал принципиально новые, значимые и эффективные по результативности методы диагностики и оперативного лечения заболеваний у детей. Нурлан Нуркинович был яркой, одаренной личностью, генератором научных идей, новых замыслов, которыми заряжал своих учеников и студентов. Грамотный и внимательный наставник, Учитель. Нурлан Нуркинович навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах. Светлая память и низкий поклон дорогому Врачу!