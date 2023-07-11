Ушел из жизни видный казахстанский ученый Сайлау Байзаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни видный казахстанский ученый, легенда Института экономических исследований, доктор экономических наук, профессор, академик, создатель научного направления – экономико-математического моделирования в стране Сайлау Байзакович Байзаков. Ему было 85 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Института экономических исследований.

За более чем полвека своей эффективной научной деятельности Сайлау Байзакович воспитал и вырастил целую плеяду ученых-экономистов, в том числе более 30 докторов и около 100 кандидатов экономических наук, многие из которых и ныне работают на высоких руководящих должностях в органах государственного управления Республики Казахстан.

В 1961 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «Математик-вычислитель» - в год основания Института экономических исследований. Именно в Научно-исследовательский экономический институт при Госплане Казахской ССР (одно из первых названий ERI) через несколько лет он пришел старшим экономистом, впоследствии став заведующим лабораторией, заведующим отделом, заместителем директора и вице-президентом по науке. Его профессиональный рост неотделимо был связан с развитием самого Института, в котором он проработал 60 лет.

Сайлау Байзакович постоянно совершенствовал свои знания (Государственная Казахская Академия Управления по специальности экономика, планирование), преподавал, был проректором Казахского университета «Улагат» (1993), ректором института переподготовки и повышения квалификации госслужащих при Правительстве Республики Казахстан (1996-1998).

В разные годы был директором Научно-исследовательского института по автоматизации процессов планирования и совершенствования структур управления при Госплане Казахской ССР (1986-1991), директором Научно-исследовательского института научно-технической и конъюнкторно-коммерческой информации при Государственном комитете Республики Казахстан по экономике (1991-1993), главным экспертом отдела Верховного Совета Казахской ССР (1994-1995), заместителем начальника управления Комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (1995-1996), руководителем макроэкономической группы Координационного центра по изменению климата.

Во всем был первым, первопроходцем, новатором – первый заместитель председателя Совета по изучению производительных сил при Президиуме Академии наук Казахской ССР (1985), председатель общественного совета Министерства финансов Республики Казахстан, создатель научного направления – экономико-математического моделирования в стране.

Большую работу выполнял, будучи членом Международного союза экономистов, Международной общественной академии экологической безопасности и природопользования, академиком Международной Академии информатизации, Международной Академии менеджмента, Российской Академии естественных наук, членом академического союза Оксфорд (Великобритания).

Внес неоценимый вклад в развитие казахстанской экономической науки. Автор более 200 научных трудов, в том числе 12 монографий.