Ушел из жизни ветеран казахстанского футбола Султан Абенов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 71-м году жизни скончался ветеран казахстанского футбола Султан Абенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По сообщению пресс-службы Казахстанской федерации футбола, воспитанник кызылординской школы футбола наиболее ярко проявил себя в составе «Автомобилиста», дебютировав за команду мастеров в возрасте 17 лет. В составе кызылординского клуба Абенов провел свыше 100 матчей в чемпионате СССР, в которых отметился 33 голами. Также в карьере Султана Мурашевича был алматинский «Кайрат».

По окончании игровой карьеры работал начальником команды «Кайрата», затем перешел в партийную и дипломатическую службу. В разные годы был советником Премьер-Министра РК, заместителем руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК, а также трудился в администрации Президента РК.

Редакция МИА «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Султана Абенова.

Фото: kff.kz















