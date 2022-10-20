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    14:29, 20 Октябрь 2022 | GMT +6

    Ушел из жизни ветеран казахстанского футбола Султан Абенов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 71-м году жизни скончался ветеран казахстанского футбола Султан Абенов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По сообщению пресс-службы Казахстанской федерации футбола, воспитанник кызылординской школы футбола наиболее ярко проявил себя в составе «Автомобилиста», дебютировав за команду мастеров в возрасте 17 лет. В составе кызылординского клуба Абенов провел свыше 100 матчей в чемпионате СССР, в которых отметился 33 голами. Также в карьере Султана Мурашевича был алматинский «Кайрат».

    По окончании игровой карьеры работал начальником команды «Кайрата», затем перешел в партийную и дипломатическую службу. В разные годы был советником Премьер-Министра РК, заместителем руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК, а также трудился в администрации Президента РК.

    Редакция МИА «Казинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Султана Абенова.


    Фото: kff.kz





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