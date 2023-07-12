Ушел из жизни величайший игрок в истории казахстанского футбола Сеильда Байшаков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 73-м году ушел из жизни один из величайших игроков в истории казахстанского футбола, президент союза ветеранов футбола РК, советник президента Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

«Сеильда Икрамович является мастером спорта СССР, мастером спорта международного класса, заслуженным тренером РК. Многие годы, будучи футболистом, являлся капитаном алматинского «Кайрата». Выступал за сборную СССР.

Сеильда Байшаков был величайшим примером для подрастающего поколения, который вкладывал огромные усилия в развитие отечественного футбола.

Казахстанская федерация футбола выражает искренние соболезнования родным и близким Сеильды Икрамовича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах и сердцах болельщиков», - говорится в сообщении КФФ.