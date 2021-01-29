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    03:53, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Ушел из жизни Василий Лановой

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    МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщила ТАСС в четверг его жена актриса Ирина Купченко, передает МИА «Казинформ».

    «Василий Семенович скончался», - сказала она.

    Ранее в четверг директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС, что артист переведен в реанимацию.

    2 января стало известно, что у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко обнаружен коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз «пневмония».



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