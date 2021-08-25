Ушел из жизни ученый-математик Ораз Сатыбалдиев
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы скончался ученый-математик Ораз Сатыбалдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ораз Сатыбалдыұлы работал заведующим кафедрой математики Казахского национального исследовательско- технического университета имени К. И. Сатпаева.
Кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии информатизации. «Лучший преподаватель вуза» 2007 года. Обладатель медали «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан».
Он является автором более 135 учебных, учебно-методических и научных работ, среди которых две монографии, более десятка учебников и более двадцати пяти учебно-методических пособий для студентов педагогических, экономических и технических специальностей. Свой опыт, знания, научную эрудицию, творческие замыслы щедро передавал аспирантом и студентам. Являлся научным руководителем и консультантом кандидатских и докторских диссертаций. Под его руководством были защищены пять кандидатских и одна докторская.
Он неоднократно выступал в республиканских, союзных и международных конференциях по вопросам спектральной теории линейных несамосопряженных дифференциальных операторов и проблемам обучения курса высшей математики в высших учебных заведениях. Ораз Сатыбалдиев успешно сочетал научную и педагогическую деятельность с большой общественной и научно-организационной работой. Являлся членом экспертного совета по психологии и педагогике Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и наук МОН РК.
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