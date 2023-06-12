Ушел из жизни Сильвио Берлускони

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, скончался в возрасте 86 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

По данным итальянских СМИ, он скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

В апреле его лечили от легочной инфекции, связанной с ранее неизвестным случаем хронической лейкемии.

Миллиардер, медиа-магнат, Берлускони впервые пришел к власти в 1994 году и до 2011 года возглавлял правительство Италии.

Он возглавлял правоцентристскую партию Forza Italia, которая вошла в коалицию под руководством премьер-министра Джорджии Мелони после выборов в сентябре, когда он сам был избран в верхнюю палату Италии, Сенат.

Родившийся в Милане в 1936 году в семье представителей среднего класса, Берлускони начал свою деловую карьеру в сфере недвижимости, а затем основал Mediaset, крупнейшую коммерческую телекомпанию Италии. Он также владел футбольным клубом AC Milan с 1986 по 2017 год.

Forza Italia была основана в 1993 году. Год спустя Берлускони стал первым премьер-министром, избранным на пост, ранее не занимавшим государственные должности, а его второй срок пребывания на посту, с 2001 по 2006 год, стал самым продолжительным сроком пребывания на посту итальянского лидера. Он вернулся к власти в 2008 году, но был вынужден уйти в отставку в 2011 году из-за долгового кризиса.

Берлускони был осужден за налоговое мошенничество в конце 2012 года, за которое он отбыл годичный срок, выполняя общественные работы неполный рабочий день в жилом доме в Милане. Его запрет баллотироваться на пост был снят как раз к всеобщим выборам в 2018 году, когда Forza Italia баллотировалась в коалиции с Лигой и Братьями Италии, но не набрала необходимых 40%.

В 2019 году Берлускони получил место в Европейском парламенте, а на всеобщих выборах в октябре 2022 года его партия вернулась к власти в составе коалиции во главе с итальянскими братьями Джорджии Мелони. Берлускони также был избран сенатором.

В 2016 году ему сделали операцию по замене неисправного аортального клапана, и в сентябре 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом. Вирус вызвал затяжные осложнения, и он назвал это «худшим, что случилось с ним в жизни».

Он был дважды женат и семь лет состоял в отношениях с 37-летней Франческой Паскаль, а затем в отношениях с 33-летней Мартой Фаскиной, депутатом от Forza Italia, с которой у него был «символический брак». У него осталось пятеро детей.