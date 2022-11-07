Ушел из жизни президент санатория «ОҚ-ЖЕТПЕС» Кайрат Беркинбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скончался президент лечебно-оздоровительного комплекса АО «ОҚ-ЖЕТПЕС» Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан Кайрат Беркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный деятель общественного здравоохранения, президент лечебно-оздоровительного комплекса «ОҚ-ЖЕТПЕС» скончался на 57-м году жизни.

Кайрат Беркинбаев являлся супругом известной казахстанской телеведущей Ляйли Султанкызы.

МИА «Казинформ» выражает глубокие соболезнования родным и близким, супруге Кайрата Беркинбаева Ляйле Султанкызы в связи с безвременной утратой.

Свои соболезнования выразила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

«Кайрат Шералиевич внес большой вклад в развитие курортного дела, проявил себя как талантливый организатор, будучи руководителем крупных оздоровительных учреждений Казахстана», - написала Ажар Гиният на своей странице в Facebook.





Фото:okzhetpes-burabay.kz







