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    19:06, 06 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Ушел из жизни президент санатория «ОҚ-ЖЕТПЕС» Кайрат Беркинбаев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скончался президент лечебно-оздоровительного комплекса АО «ОҚ-ЖЕТПЕС» Медицинского центра управления делами Президента Республики Казахстан Кайрат Беркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Известный деятель общественного здравоохранения, президент лечебно-оздоровительного комплекса «ОҚ-ЖЕТПЕС» скончался на 57-м году жизни.

    Кайрат Беркинбаев являлся супругом известной казахстанской телеведущей Ляйли Султанкызы.

    МИА «Казинформ» выражает глубокие соболезнования родным и близким, супруге Кайрата Беркинбаева Ляйле Султанкызы в связи с безвременной утратой.

    Свои соболезнования выразила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

    «Кайрат Шералиевич внес большой вклад в развитие курортного дела, проявил себя как талантливый организатор, будучи руководителем крупных оздоровительных учреждений Казахстана», - написала Ажар Гиният на своей странице в Facebook.



    Фото:okzhetpes-burabay.kz




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