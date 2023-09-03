Ушел из жизни последний солдат легендарной Панфиловской дивизии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жонкабаев Қайырлы Уатайұлы родился 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области. Он не дожил 10 дней до 102 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Республики Казахстан.



Трудовую деятельность начал в сентябре 1940 года учителем Кулулжинской средней школы ВКО. В октябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии рядовым 23 гвардейского полка Панфиловской дивизии.

Ветеран прошел всю войну. В составе 8 гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.

После войны работал заведующим общим отделом Самарского райисполкома. В дальнейшем занимал руководящие должности в системе районного потребительского союза. С 1970 по 1983 гг. являлся директором хозяйственного расчета в системе общепита в Алматы. В 1983 году вышел на заслуженный отдых. Воспитал пятерых детей.

За мужество и героизм, проявленные в ходе ВОВ был награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны» ІІ степени, медалями «За Отвагу», «За оборону Москвы», а также множественными наградами.

2 сентября состоялись похороны легендарного старого солдата. Он похоронен на Боролдайском кладбище и нашел вечный покой рядом со своей супругой. Среди тех, кто провожал Қайырлы ата в последний путь были представители командования и ветераны Национальной гвардии. Родные и близкие Қайырлы Уатайұлы выразили слова благодарности военным за те знаки внимания, которые были оказаны отцу и дедушке при жизни и при организации похорон.

Выражаем соболезнования родным и близким панфиловца Жонкабаева Қайырлы Уатайұлы. Иманды болсын.