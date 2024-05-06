Ушел из жизни потомок великого Абая Балтабек Ерсалимов

Ушел из жизни известный краевед, журналист, филолог, внучатый племянник великого Абая Балтабек Ерсалимов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заслуженный деятель Казахстана, почетный гражданин города Семей и Абайского района Балтабек Ерсалимов скончался в возрасте 86 лет.

Министерство культуры и информации РК выражает соболезнования семье и родным краеведа.

Балтабек Ерсалимов родился 28 февраля 1938 года в городе Семей Восточно-Казахстанской области. Является членом Союза журналистов Казахстана, обладатель медалей «Еңбек ардагері», «Тыңға 50 жыл» и ордена «Құрмет».

Он принимал активное участие в популяризации произведений Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Мухтара Ауэзова. В 1992 году Ерсалимов внес значительный вклад в возрождение журнала «Абай». Ответственный издатель сборника «Абайдың ақын шәкірттері».