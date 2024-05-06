РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 05 Май 2024 | GMT +6

    Ушел из жизни потомок великого Абая Балтабек Ерсалимов

    Балтабек Ерсалимов
    Фото: Минкультуры и информации РК

    Ушел из жизни известный краевед, журналист, филолог, внучатый племянник великого Абая Балтабек Ерсалимов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заслуженный деятель Казахстана, почетный гражданин города Семей и Абайского района Балтабек Ерсалимов скончался в возрасте 86 лет.

    Министерство культуры и информации РК выражает соболезнования семье и родным краеведа.

    Балтабек Ерсалимов родился 28 февраля 1938 года в городе Семей Восточно-Казахстанской области. Является членом Союза журналистов Казахстана, обладатель медалей «Еңбек ардагері», «Тыңға 50 жыл» и ордена «Құрмет».

    Он принимал активное участие в популяризации произведений Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Мухтара Ауэзова. В 1992 году Ерсалимов внес значительный вклад в возрождение журнала «Абай». Ответственный издатель сборника «Абайдың ақын шәкірттері». 

    Теги:
    Семей Соболезнования Минкультуры и информации Журналист Абай
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!