Ушел из жизни народный артист Казахстана Рубен Андриасян

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня ушел из жизни народный артист Казахстана, театральный режиссер, профессор Рубен Суренович Андриасян. Ему было 84 года, передает МИА «Казинформ».

Известие о его смерти опубликовано на странице Facebook Национального русского театра драмы им. М. Лермонтова в Алматы.

«Сегодня не стало Рубена Суреновича Андриасяна.

Про национальное достояние, невосполнимую утрату для искусства напишут официальные СМИ. Поймите и простите наше косноязычие — большая семья Театра Лермонтова потеряла отца. А когда уходит кто-то очень близкий — великий и могучий русский язык вмиг теряет свою выразительность. Это как разгерметизация в самолёте — внезапный и бешеный сквозняк, помрачающий сознание. Огромная дыра в обшивке. Больно и трудно дышать.

Мы будем неискренни, если скажем, что не думали о финале. Мастер был стар и нездоров, хотя боролся из последних сил. Много раз ему удавалось перехитрить смерть, несколько раз он был от неё на волосок. Как бы банально ни звучало, он так сильно любил жизнь, что даже в самых патовых, казалось бы, обстоятельствах ему удавалось добиться её взаимности.

Тихую печаль испытывает сейчас каждый, кто хотя бы однажды соприкоснулся с Андриасяном. Человек бесконечного обаяния и изумительного чувства юмора, Рубен Суренович влюблял в себя женщин, мужчин, детей, собак… Но главное качество — мудрость — позволяло ему, капитану большого корабля-театра, обходить рифы и лавировать в бурных водах. Почти 40 лет он создавал в Лермонтовке благоприятный, комфортный микроклимат. Его знаменитое изречение: «Я никогда не переступал через человека ради спектакля». Поэтому и спектакли его были такие талантливые. А иногда — гениальные, как «Поминальная молитва».

Осознание того, что Рубикон пройден, наступит позже, когда отступит шоковая анестезия. Тогда наверняка заплачет и коллега, и ученик, и добрый зритель в девятом ряду… Во множественном, конечно, числе, поскольку Андриасян не только отец нам, лермонтовцам, но и национальное достояние. Но об этом пусть напишут официальные СМИ. А нам необходима пауза, чтобы восстановить дыхание и научиться жить дальше без него. «Дальнейшее молчание…», - написали коллеги артиста.