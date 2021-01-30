Ушел из жизни казахстанский журналист Михаил Дорофеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ушел из жизни главный редактор информационно-аналитического интернет-портала Informburo.kz Михаил Дорофеев, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Informburo.kz, Михаил Дорофеев больше 25 лет работал в различных СМИ Казахстана. Сначала в местных СМИ Атырауской области, затем в республиканских – на телеканале КТК, в газетах «Экспресс К», «Город» и «Мегаполис». Занимал менеджерские позиции на республиканских телеканалах, в том числе работал генеральным директором ТОО «Телевидение г. Астана» и генеральным продюсером ТОО «Телекомпания «Эра«. В разные годы был ведущим телевизионных программ «Портрет недели» (КТК), «Формула личности» (Казахстан, «Астана-ТВ»), «Тема» (телеканал «Астана»), «Открытый диалог» («Хабар»). Работал пресс-секретарём группы компаний «Верный Капитал», директором департамента по связям с общественностью в компании «АО «Разведка Добыча КазМунайГаз». Лауреат премии Президента РК в области СМИ, академик Академии журналистики Казахстана.

Михаил возглавлял Informburo.kz с момента его основания в 2015 году.

МИА «Казинформ» выражает свои глубокие соболезнования семье и близким коллеги. Это большая и тяжелая утрата для отечественной журналистики.



