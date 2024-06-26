Ушел из жизни казахстанский поэт Бахыт Кенжеев. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Пронзительная поэзия Бахыта Кенжеева была любима почитателями высокой словесности по обеим сторонам океана. Небывалое мастерство, виртуозное владение словом сделали Бахыта Шукуруллаевича живым классиком мировой литературы. Произведения поэта были переведены на многие языки мира, казахский в том числе, – написала Аида Балаева в Facebook.

Министр выразила соболезнования родным и близким поэта.

Бахыт Кенжеев родился в 1950 году в Шымкенте. С трех лет жил в Москве. В 1982 году эмигрировал в Канаду, с 2006 года жил в Нью-Йорке.

Дебютировал как поэт в коллективном сборнике «Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ» (М., 1977). Его стихи переведены на казахский, английский, французский, немецкий, испанский, голландский, итальянский, украинский, китайский и шведский языки.

Поэт скончался в ночь на 26 июня в нью-йоркской больнице после тяжёлой болезни в возрасте 73 лет.