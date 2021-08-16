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Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан

16 Августа 2021 21:57
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Ушел из жизни известный спортивный журналист и комментатор Амангельды Сейтхан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скончался известный журналист, спортивный комментатор Амангельды Сейтхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информацию подтвердил его коллега Жандос Айтбай.

«Он долго не лежал в больнице. Вчера попал в реанимацию. Сегодня его не стало. До последнего дня он скрывал и не хотел говорить о болезни», - сказал журналист Жандос Айтбай.

Амангельды Сейтхан родился 11 мая 1969 года в Маканчинском районе Восточно-Казахстанской области.

В 1991-1994 годах работал в газете «Спорт», в 1994 году открыл программу «Тұғыр» на телерадиокорпорации «Казахстан». Также занимал на телеканале должность заместителя главного редактора в отделе спорта. После этого стал продюсером программы «Құмсағат» по спортивной информации.

А в 1997 году перешел на телеканал «Хабар» и до сих пор работал в этом агентстве. В 1998 году на чемпионате мира во Франции был комментатором на казахском языке. Затем в 1999 году выступал комментатором в эфире телеканала «Хабар» на Азиатских играх в Бангкоке, в 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее и в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

В 2000 году Амангельды Сейтхан стал лауреатом премии имени Сейдахмета Бердикулова, присуждаемой спортивным журналистам страны.


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#СМИ   #Спорт   #Утраты  
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Автор:

Гульзат Сахова

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