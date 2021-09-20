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    14:05, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ушел из жизни известный поэт, писатель Рафаэль Ниязбек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поэт, писатель Рафаэль Ниязбек ушел из жизни в возрасте 78 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию о смерти писателя подтвердили в Союзе писателей Казахстана.

    Рафаэль Ниязбек родился 24 марта 1943 года в селе Тамабек Таласского района Жамбылской области.

    В 1978 году он окончил филологический факультет Казахского национального университета.

    В 1967 году приступил к работе в литературной редакции Казахского радио.

    В 1971-1977 годах работал редактором в журнале «Жулдыз», в 1977-1991 годах - в издательстве «Жазушы».

    Рафаэль Ниязбек - обладатель высшего государственного ордена «Ұлт намыс» Чеченской Республики, лауреат государственных премий Чечни и премий имени Ильяса Жансугурова.

    С произведениями поэта изданы книги стихов «Қаратау мен Алатау», «Темірқазық», «Жалын кешкен», «Жер жанары», «Өркен», «Биіктей бер, тауларым», «Жетіген», «Тамұқ отына жанбаған», «Шешендер», «Ичкерия».


    Фото: alashainasy.kz


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