Ушел из жизни известный поэт, писатель Рафаэль Ниязбек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Поэт, писатель Рафаэль Ниязбек ушел из жизни в возрасте 78 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о смерти писателя подтвердили в Союзе писателей Казахстана.

Рафаэль Ниязбек родился 24 марта 1943 года в селе Тамабек Таласского района Жамбылской области.

В 1978 году он окончил филологический факультет Казахского национального университета.

В 1967 году приступил к работе в литературной редакции Казахского радио.

В 1971-1977 годах работал редактором в журнале «Жулдыз», в 1977-1991 годах - в издательстве «Жазушы».

Рафаэль Ниязбек - обладатель высшего государственного ордена «Ұлт намыс» Чеченской Республики, лауреат государственных премий Чечни и премий имени Ильяса Жансугурова.

С произведениями поэта изданы книги стихов «Қаратау мен Алатау», «Темірқазық», «Жалын кешкен», «Жер жанары», «Өркен», «Биіктей бер, тауларым», «Жетіген», «Тамұқ отына жанбаған», «Шешендер», «Ичкерия».





Фото: alashainasy.kz