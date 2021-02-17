Ушел из жизни известный казахстанский журналист Нуртлеу Имангалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скончался известный казахстанский журналист Нуртлеу Имангалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня утром на 70-м году жизни скончался известный журналист Нуртлеу Имангалиулы, проработавший на казахском телевидении 45 лет», сообщается на страничке Национального телеканала «Qazaqstan» в Facebook.

Имангалиев Нуртлеу Имангалиулы родился 14 мая 1952 года в селе Карасу Аксуского района Алматинской области. В 1968 году окончил среднюю школу имени Героя Советского Союза Нурсултана Есебулатова. В разные годы работал учителем, строителем.

В 1972-1977 годы учился на факультете журналистики Казахского государственного университета имени С.М. Кирова по специальности «Журналистика».

С 1974 года работал корреспондентом, младшим редактором, редактором, старшим редактором и главным редактором молодежной редакции казахстанского телевидения.

Пять раз проходил обучение в Московском институте перспективных исследований и исследовал тонкости тележурналистики.

С 2003 по 2006 год занимал ответственные должности сначала в Аппарате Правительства, а затем в Администрации Президента.

В 2006 году он был председателем правления Казахстанской телерадиокорпорации, а с 2008 года до выхода на пенсию был советником председателя правления.

Он получил несколько правительственных наград. Дважды награжден Почетной грамотой Президента Республики Казахстан. Среди прочих его наград - орден «Парасат», медаль «Ерен еңбегі үшін», почетное звание «ҚР еңбек сіңірген қайраткері», кроме того, стипендия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры. Он трехкратный лауреат Союза журналистов Казахстана, первый лауреат конкурса партии «Nur Otan» «Нур сункар» в номинации «Майталман».

За 45 лет работы на казахстанском телевидении произвел 4500 передач по разным направлениям, которые впечатлили многих телезрителей. Например, «Құрдастар», «Жастар дауысы», «Арай», «Жадыңда ма, жолдас» «Айна». Нуртлеу Имангалиев является автором таких программ, как «Жас Жігер», «Бетпе-Бет», «Қолтаңба», «Діңгек», «Көршілер», «Заң сөйлесін» и других.



