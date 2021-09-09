Ушел из жизни известный казахстанский тренер Вячеслав Шапран

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 74-м году жизни 8 сентября скончался экс-тренер сборной Казахстана по волейболу Вячеслав Шапран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации волейбола.

Вячеслав Николаевич Шапран родился в Алматы 21 августа 1948 года. В 1970 году окончил Казахский институт физической культуры и спорта.

В качестве игрока выступал в алма-атинском «Буревестнике». В его составе был серебряным призером (1968, 1970) и чемпионом СССР (1969) по волейболу, бронзовым призером (1971) чемпионата СССР. Также стал двукратным победителем Кубка Европейских чемпионов по волейболу (1970, 1971).

По завершении карьеры игрока занялся тренерской деятельностью.

С 1988 по 1991 годы был главным тренером сборной Алжира.

С 1991 по 1994 годы тренировал команду «Этуаль» из Туниса.

С 2001 по 2006 годы работал главным тренером алматинского «Рахата». Под его руководством «Рахат» шесть раз становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка Казахстана, чемпионом Азии среди клубных команд, четырехкратным обладателем Кубка Президента Республики Казахстан.

С 2000 по 2016 годы с перерывами возглавлял женскую сборную Казахстана. Под его руководством сборная Казахстана выходила в финальную часть чемпионатов мира и становилась серебряным призером чемпионата Азии, бронзовым и серебряным призером Кубка Азии.

С 2011 по 2015 годы работал начальником волейбольного клуба «Жетысу» из Талдыкоргана.

Умер 8 сентября 2021 года в возрасте 73 лет.

В федерации отметили, что Вячеслав Николаевич был талантливым наставником и выдающимся спортсменом. Его значимый вклад в развитие отечественного волейбола, в продвижение спортивных ценностей и преданное служение избранному ремеслу достойны самого глубокого уважения.

«Казахстанская федерация волейбола от лица ее президента и всей волейбольной общественности приносит искренние соболезнования родным и близким семьи Шапран. Мы потрясены этим печальным известием и глубоко скорбим вместе с вами!» - говорится в сообщении КФВ.



