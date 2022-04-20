Ушел из жизни известный казахстанский археолог Виктор Зайберт

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области скончался доктор исторических наук, профессор археологии, член-корреспондент Германского археологического института, Академии общественных наук РК, ученый с мировым именем Виктор Федорович Зайберт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор научных открытий, монографий и многочисленных статей об археологии и древней истории Казахстана. Но главное свое открытие он сделал в 1980-м году. В.Зайберт познакомил мир с Ботайской культурой. Было доказано, что именно на этой территории произошло одомашнивание лошади.

В.Зайберт родился в 1947-м году в селе Николаевке нынешнего Есильского района Северо-Казахстанской области. Окончил Явленскую среднюю школу, затем исторический факультет Петропавловского пединститута по специальности «учитель истории». В 1969 году начал работать в отделе археологии Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.

Исследованием археологических памятников Северного Казахстана начал заниматься в 1967 году под руководством сотрудника музея и преподавателя пединститута Геннадия Здановича. Прошел стажировки в Эрмитаже, Государственном Историческом музее, Пушкинском музее, во Всесоюзном реставрационном центре, Кремлевских реставрационных лабораториях.

Всю свою жизнь он посвятил археологии. Невозможно перечислить все его регалии, научные труды.

Виктору Федоровичу Зайберту было 75 лет.